







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の痛みによって7月3日（日本時間4日）を最後に登板していないが、投手復帰へ向けた調整を着実に進めている。キャッチボールでは200フィート（約61メートル）を超える距離まで伸ばしている。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イブラ記者が言及した。



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大谷はポストシーズンで健康な状態を保つことを最優先しており、球団も無理に復帰時期を設定する考えはない。トレード期限にタリク・スクーバル投手を獲得し、ブレイク・スネル投手も復帰したことで、先発陣には以前より余裕が生まれている。



直近の投球練習では200フィートを超える距離でキャッチボールを行い、その後はボールを持たずにマウンド上で投球動作も確認した。デーブ・ロバーツ監督は、次の段階が本格的なマウンド投球になる可能性を認めている。



マウンド投球を再開した後は、昨季と同様の手順を踏む見込みだ。複数回のブルペン投球、打者を相手にした実戦形式の投球を経て、メジャーの試合そのものをリハビリ登板として利用することになる。



慎重にリハビリを続ける大谷についてロバーツ監督は「彼自身も健康でいたいと思っている。ポストシーズンに出場したいのだ。今回の怪我は彼に慎重になるきっかけを与えたと思う。我々がリハビリを一時中断した経緯を見れば、賢明かつ慎重でありたいと願っていることが分かるだろう。彼に対してそうした対応ができたことを嬉しく思う」と言及した。











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