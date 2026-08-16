







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、右肘の故障で離脱しているブレイク・トライネン投手が60日間の負傷者リスト（IL）に移行した。実戦形式の練習を先日スタートした中での措置となったが、見通し自体に大きな変更はないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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トライネンは29登板、4勝1敗、防御率3.52といった数字を残していた中、右肘炎症により6月下旬に15日間のIL入り。その後、7月末から打者相手の投球を再開している。



同メディアは「トライネンは15日間のILに入った当初から長期離脱が見込まれていたが、7月29日に打者相手の投球を行い、水曜日の午後にも再び実戦形式で登板した。順調に進めば、近いうちにマイナーでのリハビリ登板を開始する見込みだ。デーブ・ロバーツ監督は『自分の目で見たが本当に良かった。ボールにはかなり勢いがあったし、球自体も非常に良かった。この登板を終えた後も、本人が良い状態でいてくれることを願っている』と述べている」と言及。



続けて、「制度上、復帰可能となる最短日は8月19日となるが、まだリハビリ登板を開始していないことを考えれば、元々その日の復帰は現実的ではなかった。既にシーズン終盤を迎えていることもあり、ドジャースはプレーオフで万全の状態で復帰させることを最優先に、今後も慎重にリハビリを進めていくことになりそうだ」と記している。











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