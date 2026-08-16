日曜午後1時に飛び込んだ一報…西武が17歳の“196センチ遊撃手”を獲得









埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズは16日、ドミニカ共和国出身のフランシスコ・アポンテ内野手と育成選手契約を締結したと発表した。背番号は「147」。17歳ながら身長196センチを誇る大型遊撃手で、メジャー球団との競合を制しての獲得となった。







ライオンズの選手たちの獲得経緯がわかる

渡辺元GMの著書『獅子回顧録』［PR］







アポンテは2009年5月20日生まれの17歳。身長196センチ、体重80キロで、右投げ左打ち。エマ・ロマナ・サンチェス高出身で、ポジションは内野手。



西武がドミニカ共和国のアマチュア選手を獲得するのは球団史上初。現地でトライアウトを重ねる中でスカウトから高く評価され、将来性を見込まれて育成契約に至った。



アポンテは球団を通じて、以下のようにコメントした。











「埼玉西武ライオンズという名門球団の一員となる機会をいただき感謝の気持ちでいっぱいです。遠く離れた異国の地ですが、大好きな野球ができることが楽しみで仕方ありません。選手として成長し、常に自分自身のベストを尽くす最高のプレーヤーになりたいと考えています。応援よろしくお願いいたします」



また、広池浩司取締役球団本部長は、アポンテについて以下のようにコメントして期待を寄せている。



「アポンテ選手は、長身でスピードが武器の17才の遊撃手です。現地でトライアウトを重ねるなかでスカウトから高く評価された選手で、メジャー球団とも競合となりましたが獲得が決まりました。ドミニカ共和国のアマチュア選手の獲得は当球団では初めてとなりますので、私たちも一緒に学びながら成長を後押ししていきます。現在も身長が伸び続けており、体の成長と共にこれからスピード、パワー、技術がどんどん身についていくと思います。一軍で活躍できる選手にしっかり育てていきます」



大きな可能性を秘めた17歳が、育成から一軍の舞台を目指して新たな一歩を踏み出す。



がら成長を後押ししていきます。現在も身長が伸び続けており、体の成長と共にこれからスピード、パワー、技術がどんどん身についていくと思います。一軍で活躍できる選手にしっかり育てていきます」







ライオンズの選手たちの獲得経緯がわかる

渡辺元GMの著書『獅子回顧録』

【平良海馬編】無料公開中

［PR］













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】