【甲子園】ベスト8の半数が“夏V未経験”…初出場校も快進撃　悲願の初V狙う4…

第108回全国高等学校野球選手権大会は16日、阪神甲子園球場で3回戦4試合が行われ、ベスト8が出そろった。

準々決勝に進出したのは、天理（奈良）、智弁和歌山（和歌山）、三重（三重）、仙台育英（宮城）、健大高崎（群馬）、有明（熊本）、花巻東（岩手）、横浜（神奈川）の8校。このうち、実に半数の4校が夏の甲子園で優勝を経験していない。

夏の頂点をまだ知らないのは、三重、健大高崎、有明、花巻東だ。

中でも勢いに乗っているのが、春夏通じて甲子園初出場の有明。ここまで3試合すべてで相手に先制を許しながら、逆転勝ちで8強まで駆け上がってきた。

初戦の立命館宇治（京都）戦では、3点を追う展開から7回に2点を返し、1点差で迎えた9回に一挙4得点。6-3で劇的な甲子園初勝利を挙げた。続く長崎日大（長崎）戦も2回に先制されたが、その裏に2点を奪って逆転し、3-2で勝利した。

16日の東日大昌平（福島）戦でも初回に1点を先行され、7回まで無得点。それでも8回に安打や四球などで一挙4得点を奪い、4-1で逆転勝ちした。初出場校が3試合連続でビハインドをはね返し、準々決勝まで勝ち進んでいる。

三重も夏の全国制覇はまだない。3回戦では履正社（大阪）を5-2で破り、準優勝した2014年以来12年ぶりにベスト8へ進出。1969年にセンバツ優勝を経験しているが、夏は悲願の初優勝を狙う。

健大高崎は佐野日大（栃木）を4-1で下して8強入り。2024年のセンバツでは春夏通じて初の全国制覇を成し遂げたが、夏の優勝はまだない。今大会でもここまで3勝を挙げ、春に続く夏の頂点を目指している。

そして花巻東も、岩手県勢初となる甲子園制覇を狙う。3回戦では今春センバツ8強の英明（香川）戦では4-0で完封勝ち。ベスト8まで勝ち上がった。

一方、残る4校はいずれも夏の甲子園で優勝経験を持つ。天理、智弁和歌山、仙台育英、横浜と、全国の頂点を知る強豪がそろって準々決勝へ進出した。

夏の優勝経験校4校と、初制覇を狙う4校。今夏に“新王者”が誕生する可能性も十分に残されている。

【関連記事】

【了】