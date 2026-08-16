







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季のトレード期限で、2年連続サイヤング賞のタリック・スクーバル投手を獲得した。同選手は今オフFA予定で、現段階ではいわゆる“レンタル”のような立ち位置だが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は残留濃厚との見方を示している。



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同メディアは「現時点で、ドジャースがスクーバルと長期契約を結ぶという正式な動きは示されていない。だが、今後も彼をチームに引き留める有力候補がロサンゼルスであることに変わりはない。FAになる数か月前に彼を獲得したことで、契約交渉において一定のアドバンテージを手にしたと考えられる」と言及。



続けて、「報道によれば、スクーバル自身も長期的な移籍先としてドジャースを第一希望にしていたとされており、現在の契約終了後もスター左腕を残留させる上で、ドジャースは有利な立場にいる。代理人のスコット・ボラス氏も、『ドジャースにとってもタリックにとっても、お互いを十分に知る機会が得られるのは素晴らしいことだ。それによって、両者は今後どのような未来を築けるのか、より深く見極めることができる』と述べた」と記している。



スクーバルは今季開幕前、年俸調停では史上最高額となる3200万ドルを勝ち取っているが、今オフはどのような契約が結ばれることになるのか要注目だ。











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