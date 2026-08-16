第108回全国高等学校野球選手権大会は16日、阪神甲子園球場で3回戦4試合が行われ、ベスト8が出そろった。

16日の第1試合では健大高崎（群馬）が佐野日大（栃木）に4-1で勝利。2回に3点を奪って逆転すると、6回にも追加点を挙げてリードを守り切った。

第2試合では、初出場の有明（熊本）が東日大昌平（福島）に4-1で勝利した。1点を追う8回に打線がつながり、一挙4得点で逆転。初めて出場した夏の甲子園でベスト8まで勝ち進む快進撃を見せている。

第3試合では花巻東（岩手）が英明（香川）に4-0で完封勝ち。2回に内野ゴロの間に先制すると、3回、6回、8回にも内野ゴロ、犠牲フライなどでコツコツと得点を重ね、タイムリーヒットなしで4得点。投手陣も英明打線を無得点に封じた。

そして、3回戦最後のカードでは横浜（神奈川）が霞ケ浦（茨城）を破り、8強入りを決めた。

この試合では今大会初めて横浜が先制を許したが、5回に同点に。その裏に再び勝ち越しを許したが、6回に一挙4得点を挙げる見事な試合運びで逆転勝ち。

6回から登板したエース・織田翔希は霞ケ浦打線を完璧に封じ込め、2年連続で準々決勝へ駒を進めた。

ベスト8に進出したのは、天理、智辯和歌山、三重、仙台育英、健大高崎、有明、花巻東、横浜の8校となった。

今大会では、優勝経験を持つ強豪が数多く勝ち残った一方、初出場の有明も堂々の8強入り。初戦の立命館宇治（京都）戦から勝利を重ね、2回戦では長崎日大（長崎）、3回戦では東日大昌平を退けた。

東北、関東、東海、近畿、九州から8校が勝ち残り、いよいよ大会は終盤戦へ。春夏連覇や全国制覇を知る強豪が頂点へ突き進むのか。それとも初出場の有明がさらなる快進撃を見せるのか。

18日の準々決勝では、4強入りをかけた熱戦が繰り広げられる。

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