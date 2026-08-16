







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日終了時点で、8月は3勝8敗と黒星が大きく先行している。ナリーグ西地区首位の座が大きく揺らいでいるわけではないが、米メディア『ドジャースウェイ』は、ポストシーズンの不安要素が大きくなっていると懸念している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースは同日終了時点で、2位のアリゾナ・ダイヤモンドバックス、サンディエゴ・パドレスとは8.5ゲーム差となっている。即座に埋まるような差とは言い難く、同メディアも「現時点では首位を失う危険性はそれほど高くない」と楽観視している。



その一方で、「現在の順位のままレギュラーシーズンを終えた場合、ドジャースはワイルドカードシリーズ（WCS）でフィラデルフィア・フィリーズを本拠地に迎えることになる。これは厄介な状況だ。WCSは休養日なしで最大3試合を戦うため、デーブ・ロバーツ監督は次の地区シリーズ（NLDS）を見据えて、先発ローテを思い通りに組むことが難しくなる」と言及。



さらに、「ドジャースは今季、MLB全30球団で最多となる100併殺打を記録している」、「フィリーズ投手陣のゴロ率は44.9％で、MLB全体でも2番目に高い数字となっている」と分の悪さを指摘しつつ、「これこそがWCSが非常に厄介になり得る理由だ。短期決戦では相性の悪い相手を引くことがあるが、ドジャースにとってフィリーズはその筆頭に挙げられるチームだろう」と不安視している。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】