







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は15日（日本時間16日）、本拠地で行われたミルウォーキー・ブルワーズ戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。3回に100.3マイル（約161.4キロ）のフォーシームを捉え、適時三塁打を放った。大谷は4打数1安打1打点だった。



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大谷は初回の第1打席でブルワーズ先発ジェイコブ・ミジオロウスキーと対戦。ミジオロウスキーはフォーシームのみで勝負し、最速104.2マイル（約167.7キロ）を計測。大谷は最後も103.8マイル（約167キロ）の直球に空振り三振を喫した。



ドジャースが0-2と2点を追って迎えた3回、2死一塁の場面で大谷に第2打席が回った。



ミジオロウスキーが投じた100.3マイル（約161.4キロ）のフォーシームを捉えると、打球は一塁手の頭上を越えて右翼線へ。ボールが右翼深くまで転がる間に大谷は一気に三塁へ到達し、一塁走者が生還。1点差に迫る適時三塁打となった。











しかし、1-4と3点を追う5回には1死満塁の絶好機で再び大谷に打席が回ったものの、ミジオロウスキーのスライダーに3球三振。続くフレディ・フリーマンも三振に倒れ、ドジャースは得点を奪えなかった。



ミジオロウスキーは6回を5安打1失点、6奪三振、1四球に抑える好投。大谷の適時三塁打が、この日ミジオロウスキーから奪った唯一の得点となった。



ドジャースはその後も得点を奪えず、1-4で敗戦。大谷は4打数1安打1打点、2三振だった。























【動画】何もかもが速い！大谷翔平、161キロの速球を三塁打

MLB Japanの公式Xより













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【了】