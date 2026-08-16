メジャー1年目で100安打到達！　岡本和真がサイ・ヤング賞候補から中前打…









岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手は15日（日本時間16日）、本拠地で行われたニューヨーク・ヤンキース戦に「5番・三塁」でスタメン出場。6回に中前打を放ち、4打数1安打で2試合連続安打を記録した。ブルージェイズは4-1で勝利した。



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岡本は初回2死一、二塁の第1打席でヤンキース先発キャメロン・シュリットラーと対戦。だが、153キロのカットボールに空振り三振を喫し、3回の第2打席は一邪飛に倒れた。



1-1で迎えた6回、1死一塁の場面で第3打席が回った。岡本はシュリットラーが投じた153キロのカットボールを捉えると、打球は中前へ。ボール球を巧みに運び、2試合連続安打を記録した。











この会は後続が倒れて勝ち越しには至らなかったが、それでも7回にチャールズ・マカドゥーの適時二塁打で勝ち越すと、8回にも2点を追加。4-1でヤンキースを下した。



岡本の第4打席は右直に終わり、この日は4打数1安打。前日の同戦でも安打を放っており、2試合連続安打となった。



今季はここまで120試合に出場し、打率.227、24本塁打、71打点を記録。今回の一打でメジャー1年目のシーズン100安打に到達した。





























【動画】うまい！岡本和真の100安打目がこちら



MLB Japanの公式Xより













💪 2試合連続ヒット！



5番サードで出場し、4打数1安打

サイヤング賞候補、シュリットラーの

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