スペイン1部ラ・リーガが15日に開幕した。
直前までFIFAワールドカップ2026が開催されていたことを考慮し、W杯の準決勝に進出したスペイン代表、アルゼンチン代表、フランス代表、イングランド代表の選手を抱えるチームには開幕節を延期する権利が与えられ、関連する全チームがこれを申請した。そのため、週末は一部の試合のみが行われ、アトレティコ・マドリード対マラガ戦は19日に延期。レアル・マドリードvsレアル・ソシエダやバルセロナvsアトレティコ・マドリードなどは、25日から27日にかけての開催が予定されている。
オープニングマッチはアラベスvsヘタフェという玄人好みのカードに。昨季7位と躍進しカンファレンスリーグ出場権を獲得したヘタフェだが、前半に退場者を出したことで後半に3失点を喫し、試合は3－0でアラベスに軍配が上がった。
セビージャは本拠地でラージョ・バジェカーノと対戦。開始早々の4分に先制を許したものの、52分にホン・グリディのPK成功で追いついたが、88分に退場者を出してしまう。それでも、後半アディショナルタイム7分に再びPKを獲得すると、ペケ・フェルナンデスがこれを決めて、劇的逆転勝利を飾った。
16日は2カードが予定されており、1部復帰を果たしたラシン・サンタンデールがビジャレアルに挑戦。エスパニョールvsレバンテも行われる。また、17日には帰ってきたデポルティーボがエルチェとのホームゲームを行う。
15日の結果と今後の対戦カードは以下の通り。◆■ラ・リーガ第1節
▼8月15日（土）
アラベス 3－0 ヘタフェ
セビージャ 2－1 ラージョ・バジェカーノ
▼8月16日（日）
24:00 ラシン・サンタンデール vs ビジャレアル
26:00 エスパニョール vs レバンテ
▼8月17日（月）
28:00 デポルティーボ vs エルチェ
▼8月19日（水）
28:00 アトレティコ・マドリード vs マラガ
▼8月20日（木）
28:00 ラージョ・バジェカーノ vs アラベス
▼8月21日（金）
28:00 ベティス vs レアル・ソシエダ（久保建英）
▼8月22日（土）
24:00 アスレティック・ビルバオ vs セビージャ
26:30 バレンシア（佐藤龍之介） vs セルタ
28:30 エスパニョール vs レアル・マドリード
▼8月23日（日）
24:00 アトレティコ・マドリード vs ビジャレアル
26:30 ヘタフェ vs ラシン・サンタンデール
28:30 エルチェ vs バルセロナ
▼8月24日（月）
26:30 オサスナ vs レバンテ
28:30 マラガ vs デポルティーボ
▼8月25日（火）
28:00 バレンシア（佐藤龍之介） vs ベティス
▼8月26日（水）
28:00 レアル・マドリード vs レアル・ソシエダ（久保建英）
▼8月27日（木）
27:30 セルタ vs オサスナ
28:00 バルセロナ vs アスレティック・ビルバオ