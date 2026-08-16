スペイン1部ラ・リーガが15日に開幕した。

直前までFIFAワールドカップ2026が開催されていたことを考慮し、W杯の準決勝に進出したスペイン代表、アルゼンチン代表、フランス代表、イングランド代表の選手を抱えるチームには開幕節を延期する権利が与えられ、関連する全チームがこれを申請した。そのため、週末は一部の試合のみが行われ、アトレティコ・マドリード対マラガ戦は19日に延期。レアル・マドリードvsレアル・ソシエダやバルセロナvsアトレティコ・マドリードなどは、25日から27日にかけての開催が予定されている。

オープニングマッチはアラベスvsヘタフェという玄人好みのカードに。昨季7位と躍進しカンファレンスリーグ出場権を獲得したヘタフェだが、前半に退場者を出したことで後半に3失点を喫し、試合は3－0でアラベスに軍配が上がった。

セビージャは本拠地でラージョ・バジェカーノと対戦。開始早々の4分に先制を許したものの、52分にホン・グリディのPK成功で追いついたが、88分に退場者を出してしまう。それでも、後半アディショナルタイム7分に再びPKを獲得すると、ペケ・フェルナンデスがこれを決めて、劇的逆転勝利を飾った。

16日は2カードが予定されており、1部復帰を果たしたラシン・サンタンデールがビジャレアルに挑戦。エスパニョールvsレバンテも行われる。また、17日には帰ってきたデポルティーボがエルチェとのホームゲームを行う。

15日の結果と今後の対戦カードは以下の通り。

◆■ラ・リーガ第1節

▼8月15日（土）

アラベス 3－0 ヘタフェ

セビージャ 2－1 ラージョ・バジェカーノ

▼8月16日（日）

24:00 ラシン・サンタンデール vs ビジャレアル

26:00 エスパニョール vs レバンテ

▼8月17日（月）

28:00 デポルティーボ vs エルチェ

▼8月19日（水）

28:00 アトレティコ・マドリード vs マラガ

◆■ラ・リーガ第2節

▼8月20日（木）

28:00 ラージョ・バジェカーノ vs アラベス

▼8月21日（金）

28:00 ベティス vs レアル・ソシエダ（久保建英）

▼8月22日（土）

24:00 アスレティック・ビルバオ vs セビージャ

26:30 バレンシア（佐藤龍之介） vs セルタ

28:30 エスパニョール vs レアル・マドリード

▼8月23日（日）

24:00 アトレティコ・マドリード vs ビジャレアル

26:30 ヘタフェ vs ラシン・サンタンデール

28:30 エルチェ vs バルセロナ

▼8月24日（月）

26:30 オサスナ vs レバンテ

28:30 マラガ vs デポルティーボ

◆■第1節延期分

▼8月25日（火）

28:00 バレンシア（佐藤龍之介） vs ベティス

▼8月26日（水）

28:00 レアル・マドリード vs レアル・ソシエダ（久保建英）

▼8月27日（木）

27:30 セルタ vs オサスナ

28:00 バルセロナ vs アスレティック・ビルバオ

【ハイライト動画】ラ・リーガ開幕！ 15日に行われた2試合をチェック