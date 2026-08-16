セビージャとアラベスが白星スタート [写真]＝ムツ カワモリ、Getty Images

　スペイン1部ラ・リーガが15日に開幕した。

　直前までFIFAワールドカップ2026が開催されていたことを考慮し、W杯の準決勝に進出したスペイン代表、アルゼンチン代表、フランス代表、イングランド代表の選手を抱えるチームには開幕節を延期する権利が与えられ、関連する全チームがこれを申請した。そのため、週末は一部の試合のみが行われ、アトレティコ・マドリード対マラガ戦は19日に延期。レアル・マドリードvsレアル・ソシエダやバルセロナvsアトレティコ・マドリードなどは、25日から27日にかけての開催が予定されている。

　オープニングマッチはアラベスvsヘタフェという玄人好みのカードに。昨季7位と躍進しカンファレンスリーグ出場権を獲得したヘタフェだが、前半に退場者を出したことで後半に3失点を喫し、試合は3－0でアラベスに軍配が上がった。

　セビージャは本拠地でラージョ・バジェカーノと対戦。開始早々の4分に先制を許したものの、52分にホン・グリディのPK成功で追いついたが、88分に退場者を出してしまう。それでも、後半アディショナルタイム7分に再びPKを獲得すると、ペケ・フェルナンデスがこれを決めて、劇的逆転勝利を飾った。

　16日は2カードが予定されており、1部復帰を果たしたラシン・サンタンデールがビジャレアルに挑戦。エスパニョールvsレバンテも行われる。また、17日には帰ってきたデポルティーボがエルチェとのホームゲームを行う。

　15日の結果と今後の対戦カードは以下の通り。

◆■ラ・リーガ第1節

▼8月15日（土）
アラベス　3－0　ヘタフェ
セビージャ　2－1　ラージョ・バジェカーノ

▼8月16日（日）
24:00　ラシン・サンタンデール　vs　ビジャレアル
26:00　エスパニョール　vs　レバンテ

▼8月17日（月）
28:00　デポルティーボ　vs　エルチェ

▼8月19日（水）
28:00　アトレティコ・マドリード　vs　マラガ

◆■ラ・リーガ第2節

▼8月20日（木）
28:00　ラージョ・バジェカーノ　vs　アラベス

▼8月21日（金）
28:00　ベティス　vs　レアル・ソシエダ（久保建英）

▼8月22日（土）
24:00　アスレティック・ビルバオ　vs　セビージャ
26:30　バレンシア（佐藤龍之介）　vs　セルタ
28:30　エスパニョール　vs　レアル・マドリード

▼8月23日（日）　
24:00　アトレティコ・マドリード　vs　ビジャレアル
26:30　ヘタフェ　vs　ラシン・サンタンデール
28:30　エルチェ　vs　バルセロナ

▼8月24日（月）
26:30　オサスナ　vs　レバンテ
28:30　マラガ　vs　デポルティーボ

◆■第1節延期分

▼8月25日（火）
28:00　バレンシア（佐藤龍之介）　vs　ベティス　

▼8月26日（水）
28:00　レアル・マドリード　vs　レアル・ソシエダ（久保建英）

▼8月27日（木）
27:30　セルタ　vs　オサスナ
28:00　バルセロナ　vs　アスレティック・ビルバオ

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