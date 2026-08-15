2026／27明治安田J1リーグ第2節が15日に行われ、清水エスパルスと横浜F・マリノスが対戦した。

ホーム開幕戦で3シーズン連続の開幕連勝を目指す清水と、スティーブ・コリカ体制での初勝利を狙う横浜FMが激突。清水は開幕戦でレッドカードを受け取ったオ・セフンに代わって木下康介がスターティングメンバー入りを果たした。横浜FMのスタメンは変更なく、開幕戦でセンセーショナルなデビューを飾った三井寺眞が2試合連続で先発に抜擢された。

前半は横浜FMがボールを握る展開。ただ、清水の堅い守りを崩すには至らず、前半のうちに先制点は奪えない。対する清水はボール奪取から時折鋭い攻めを見せたものの、こちらも得点にはつながらず、前半はスコアレスで折り返す。

後半から清水が勝負に出る。55分、左サイドからジャーメイン良がピンポイントクロスを送ると、ファーの北川航也がドンピシャのヘディングシュートを放ったが、相手GKルベン・ブランコのファインセーブに阻まれた。

その後もルベン・ブランコが好セーブを披露するなか、清水のGK梅田透吾も負けじとチームを救う。68分、横浜FMの知念慶がクロスに頭で合わせたものの、枠を捉えた一撃は梅田の左手に防がれた。

試合の均衡が破れたのは79分、横浜FMが先制する。左からのクロスが流れたボールを近藤友喜が回収し、ペナルティエリア手前の井上太聖に託す。井上は右足でダイレクトシュートを放つと、相手GK梅田の手をかすめて、ボールはゴールに吸い込まれた。井上はJ1初ゴールとなった。

試合はこのまま終了し、清水は今季初黒星、横浜FMは今季初白星となった。次節は22日に行われ、清水は敵地でセレッソ大阪と、横浜FMはホームでヴィッセル神戸と対戦する。

【スコア】

清水エスパルス 0－1 横浜F・マリノス

【得点者】

0－1 79分 井上太聖（横浜FM）

【ゴール動画】井上のJ1初ゴールで横浜FMが勝利！