第108回全国高等学校野球選手権大会は15日、阪神甲子園球場で大会11日目を迎え、第4試合で拓大紅陵（千葉）と仙台育英（宮城）が対戦。仙台育英が6-3で勝利し、2023年以来3年ぶりとなるベスト8進出を決めた。

拓大紅陵は背番号1の二宮楽、仙台育英は背番号11の2年生右腕・福井勇翔が先発。試合は序盤から仙台育英が主導権を握った。

仙台育英は初回、1番・小久保颯弥の安打などで2死三塁とすると、4番・田山纏の適時内野安打で1点を先制。田山はこれで初戦から3試合連続打点をマークした。さらに2死一、二塁から6番・有本豪琉の適時二塁打で2点目を奪うと、2死満塁から8番・倉田葵生にも適時内野安打が飛び出し、この回3点を挙げた。

さらに2回、2番・斎藤駿多の三塁打で2死三塁のチャンスを作ると、1年生の3番・丹羽裕聖が適時打を放ち4点目。序盤からリードを広げ、試合を優位に進めた。

反撃したい拓大紅陵はその裏、5番・安田来音の安打などで2死三塁とすると、8番・山辺颯が左翼へ適時打を放ち、1点を返した。

その後、4回表の仙台育英の攻撃中に雨脚が強まり、試合は中断。37分間の中断を経て再開された。

仙台育英は5回、4番・田山が死球で出塁すると、1死一塁から6番・有本が二塁打。田山が一気に生還し、5-1と再び4点差に広げた。

しかし、拓大紅陵も食い下がる。6回、1死二、三塁のチャンスを迎えると、仙台育英はここで先発・福井から背番号1の梶井湊斗にスイッチ。福井は5回1/3を3失点でマウンドを降りた。それでも6番・加治征樹が適時打を放って1点を返すと、続く7番・阪本幹太にも適時打が飛び出し、5-3と2点差まで迫った。

だが、仙台育英は直後の7回、4番・田山がフェンス直撃の三塁打を放ち、無死三塁の好機を作る。続く5番・高岡龍一が犠飛を放ち、貴重な追加点。再び3点差に広げ、拓大紅陵に傾きかけた流れを引き戻した。

8回からは古川諒弥が登板。8、9回を無失点に抑えて拓大紅陵の反撃を封じ、仙台育英が6-3で勝利した。雨による37分間の中断や一時2点差まで迫られる展開を乗り越え、2023年以来3年ぶりとなるベスト8進出を決めた。

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