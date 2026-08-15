「第108回全国高等学校野球選手権大会」大会11日目の15日は、3回戦が4試合行われた。

今日から3回戦がスタート。第1試合は高川学園（山口）－天理（奈良）。天理は3点を追う6回に連打で無死一、二塁のチャンスを作ると、関村偉千陽の適時打、大塚弘登の押し出し四球で1点差に迫る。なお満塁のチャンスが続き、小沢典弘の押し出し死球で同点に追いつく。一死後、山中喜晴の犠飛で逆転に成功。8回にも2点を挙げた天理が6－3で勝利し、一番乗りで準々決勝進出を決めた。

第2試合の敦賀気比（福井）－智弁和歌山（和歌山）の一戦は、延長11回タイブレークの末、智弁和歌山が7－3で勝利し5年ぶりに8強入り。3－3のまま9回で決着をつかず延長戦へ。11回に3者連続適時打が飛び出し、智弁和歌山が5点を奪う。その裏、1点を返されたが、智弁和歌山が勝利した。

第3試合は三重（三重）－履正社（大阪）。三重が初回に3点を先制すると、2回には秋山隼人、立松宗馬の適時打で2点を追加し、5－0とする。7回に2点を返されたが、5－2で勝利しベスト8入りを果たした。

第4試合は拓大紅陵（千葉） － 仙台育英（宮城）。 仙台育英は初回に3点を先制すると、2回に追加点を挙げる。5－1の6回に2点を返されたが、直後の7回に加点し、6－3で勝利した。

▼ 大会11日目

第1試合：高川学園（山口）3 － 6 天理（奈良）

第2試合：敦賀気比（福井）3 － 7 智弁和歌山（和歌山）

第3試合：三重（三重） 5 － 2 履正社（大阪）