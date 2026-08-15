







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日、ミルウォーキー・ブルワーズと戦い4-5で敗れた。守護神のエドウィン・ディアス投手が大誤算だったことが大きく響いたが、米メディア『USAトゥデイ』は故障復帰直後から続く不調に大きなため息をついている。



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ディアスは4月に右肘遊離体により離脱し、手術を経て7月に復帰した。ところが、同月30日の復帰登板でいきなり1失点すると、8月は14日試合前時点で4登板し6失点を喫していた。



そして迎えた同戦では、4-2と2点リードの9回表に登板するも、0.2回3失点、被安打4と大崩れしあえなく降板。そのままチームが敗れたため、今季２敗目が記録されることになった。



そのディアスについて、同メディアは「彼が積み重ねるはずだったセーブの話は、もう忘れたほうがいいのかもしれない。今や問題は、『彼自身を救うことができるのか』というところまで来ている。本人はシンカーが思うように沈まないと訴えているが、彼の株価は確実に沈んでいる。肘の問題は解決したが、マウンド上で抱えていた問題までは解決できていなかったことが明らかになっている」とバッサリ切り捨てている。











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