第108回全国高等学校野球選手権大会は15日、阪神甲子園球場で大会11日目を迎え、第4試合では拓大紅陵（千葉）と仙台育英（宮城）が対戦。4回表、仙台育英の2死一塁の場面で雨が強まり、試合が一時中断となった。中断時点では仙台育英が4-1でリードしている。

仙台育英は初回から拓大紅陵の先発・二宮を攻めた。先頭の小久保颯弥が中前打で出塁すると、盗塁と犠打で1死三塁。2死から4番・田山纏の適時内野安打で先制した。さらに有本豪琉の適時打などで加点し、初回に3点を奪った。

2回にも仙台育英が追加点。2死三塁から3番・丹羽裕聖が中前適時打を放ち、4-0とリードを広げた。

追う拓大紅陵はその裏、先頭の安田来音が中前打で出塁。相手の牽制悪送球などで三塁まで進むと、2死から8番・山辺颯が左前適時打を放ち、1点を返した。

3回は両校とも無得点。拓大紅陵は1死から宮沢和聖、鈴木凱成の連打で一、二塁の好機をつくったが、4番・片岡拓月が併殺打に倒れ、2点目を奪えなかった。

仙台育英が4-1と3点をリードしたまま迎えた4回表、2死一塁の場面で雨脚が強まり試合は一時中断。グラウンドの状態を確認しながら、再開を待つ状況となっている。

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