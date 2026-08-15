レアル・マドリードのフランス代表FWキリアン・エンバペが、「勝ち方を知っている」と語る百戦錬磨の指揮官の下で戦う新シーズンへの意気込みを語った。スペインメディア『マルカ』が伝えている。

屈辱の無冠シーズンからの捲土重来を期すレアル・マドリード。2026－27シーズンに臨むにあたってはジョゼ・モウリーニョ監督を再招へいし、強烈なリーダーシップと勝負師として卓越した能力を有するポルトガル人指揮官とともにタイトル奪還を目指す。

エースストライカーとしてその新チームを牽引する活躍が期待されるフランス代表FWは、FIFAワールドカップ2026での短い休暇を経てクラブのトレーニングへ合流。今季から共闘する新指揮官に対する印象をこう語った。

「モウリーニョのような、勝ち方を知り、その道筋を示せる監督を迎えることはとてもプラスだと思う。目指すべき場所を明確に理解している監督がいることは、選手全員にとって喜びであり、僕らにとって大きなプラスだ」

8月22日に行われるラ・リーガ第2節のエスパニョール戦が開幕戦となる中、リーグタイトル奪還へモチベーションは高まっている。

「再びタイトルを獲得できると確信しているよ。それが僕らの望みであり、必ず実現するはずだ。チームには強い意欲を感じる。マドリディスタのみんなに喜びを届けるため、一年を通して集中力を保ち続けたい」

「ここに来ること、そして毎日ここで過ごすことは、僕にとって夢だった。『今』を楽しむことを理解しているし、自分がどれほど恵まれているかも理解している。だけど、今は勝利が必要なんだ。レアル・マドリードであれ他のどこであれ、ここではタイトルを勝ち取り、成功を収めなければならない。それこそが僕がここに来た理由であり、今年こそタイトルを手にするよ」

最後に、昨季はチームの成績不振などもあって一時関係が悪化していたマドリディスタに向けてエンバペは「僕がここに在籍した2年間、みんなが寄せてくれたすべてのサポートに感謝している。今年はさらに重要なシーズンとなり、ともに素晴らしいことを成し遂げられると確信しているよ。僕たちは準備を整えているし、みんながスタジアムに来てくれるのを楽しみに待っているよ」と改めて共闘を誓っている。