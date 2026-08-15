







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4日、ダルトン・ラッシング捕手が右肘の張りを理由に負傷者リスト（IL）に入った。その後、患部の軽度の断裂が確認されたことが判明したが、今後の見通しはそう悪いものではなさそうだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同メディアは「一部では、今季中に打者として復帰できたとしても、捕手として再び守備に就くことはないのではないかと報じられている。実際、右肘の内側側副靱帯に軽度の損傷が見つかり、少なくとも数週間は送球を休止する方針となっている。しかし、本人は今季中に再び捕手として出場する可能性を諦めてはおらず、手術を受ける可能性についても否定している」と言及。



続けて、「AM570スポーツのデービッド・ヴァッセイ氏は火曜日、彼の状態について『現時点で手術を受ける予定はなく、今オフについても計画はないと話した。現在の方針は、靱帯周辺の筋肉を強化することだ。彼は今季中に再び捕手としてプレーできることに前向きだが、実際にスローイングの段階的なプログラムを始めてみるまでは、どうなるか分からないとしている』と伝えた」と記している。



今季のラッシングは物議を醸す振る舞いが頻発しつつも、ここまでキャリアハイの12本塁打をマークしているだけに、今季中に戻ってこられるかどうかは重要なポイントになりそうだ。











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