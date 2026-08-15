第108回全国高等学校野球選手権大会は15日、阪神甲子園球場で大会11日目を迎え、第3試合で三重（三重）と履正社（大阪）が対戦。三重が5-2で勝利し、準優勝した2014年以来12年ぶりとなるベスト8進出を決めた。また、三重県勢として夏の甲子園通算40勝の節目となる白星となった。

三重は背番号10の上田晴優、履正社は背番号11の上山篤慶が先発。試合は序盤から三重が主導権を握った。

三重は初回、2四球と安打で無死満塁の好機を作ると、4番・福田篤史の打席でけん制悪送球があり1点を先制。さらに1死二、三塁から5番・立松宗馬の適時内野安打、続く6番・河口遼の打球が野選となり、この回一挙3点を奪った。

2回にも1死一、三塁のチャンスを作ると、3番・秋山隼人の適時打で4点目。さらに2死一、二塁から立松も右翼へ適時打を放ち、序盤でリードを5点に広げた。

反撃したい履正社は5回、6番・高津冬真の安打と盗塁などで1死三塁とする。しかし、8番・金光祥玄、9番・城間煌陽が凡退して無得点。6回にも1死二塁の好機を作ったが、3番・小杉悠人、4番・辻竜乃介が打ち取られ、ホームが遠い展開が続いた。

それでも履正社は7回、2死三塁と再び好機を迎えると、代打・大山田清誠の適時打で1点を返した。さらに2死一、二塁とチャンスを広げると、1番・岩本倫之介も適時打を放ち、3点差まで詰め寄った。

しかし、履正社の反撃もここまでだった。三重は8回から背番号1の吉井海翔を投入。吉井が終盤の2イニングを無失点に抑え、5-2で逃げ切った。

三重の先発・上田は5回を4安打無四死球無失点と好投。6回から登板した背番号11の船橋昊、8回からマウンドに上がった吉井とつなぎ、履正社の追撃を振り切った。

三重は2014年の準優勝以来12年ぶりとなるベスト8進出。さらに、三重県勢として夏の甲子園通算40勝の節目を飾った。

今春のセンバツでは、大阪桐蔭（大阪）に延長10回タイブレークの末、5-6で惜敗。夏の甲子園では同じ大阪勢の履正社を破り、春の悔しさを晴らす形で8強入りを決めた。

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