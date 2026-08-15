







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日から、リリーフ右腕のウィル・クライン投手が右肘遊離体により故障者リスト（IL）に入っている。現段階では手術は行わずに回復を目指す方針だというが、米メディア『ドジャースネイション』は不安は拭えないと言及している。



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右肘遊離体は除去手術を受けることが一般的な対処法とされている。ドジャースでは今季、エドウィン・ディアス投手が4月下旬に手術を受け、リハビリ・調整を経て7月末に復帰したケースが記憶に新しい。



同メディアは「彼は現時点では手術ではなく、休養を中心とした治療を選択しており、近いうちに投球プログラムを開始する予定だと明かした。投球を休止して炎症を抑えたことで状態は良くなっており、今後はリハビリの一環としてプライオボールを使ったスローイングを始める予定だ」と現状に言及。



その一方で、「遊離体を抱えながら投げ続けることは可能だが、刺激や炎症が悪化し、それによってパフォーマンスが低下するようであれば、いずれは手術が必要になる可能性が高い。クラインがIL入りする前にかなり苦しい投球を続けていたことを考えると、シーズン終盤の戦力として計算できるのかについては深刻な疑問が残る」と懸念を示している。











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