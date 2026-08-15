第108回全国高等学校野球選手権大会は15日、阪神甲子園球場で大会11日目を迎え、第2試合で敦賀気比（福井）と智弁和歌山（和歌山）が対戦。智弁和歌山が延長11回タイブレークの末に7-3で勝利し、優勝した2021年以来5年ぶりとなる夏の甲子園ベスト8進出を決めた。

敦賀気比は初戦に続いて背番号8の辻琉成、智弁和歌山は今夏初登板となる2年生左腕・米原佑真が先発した。

敦賀気比は初回、1番・鵜飼新馬の内野安打などで1死二塁の好機を作る。しかし、3番・長谷川陽竜が二ゴロ、4番・辻も中飛に倒れ、得点には結びつかなかった。

対する智弁和歌山も4回、四死球で1死一、二塁とするも、5番・楠本龍生が空振り三振。続く6番・松本虎太郎も中飛に倒れ、序盤は両校とも無得点が続いた。

均衡を破ったのは敦賀気比だった。5回、6番・川原成翔、8番・五十子李壱の安打などで1死一、三塁とすると、9番・宮本颯の二ゴロの間に三塁走者が生還して先制。さらに2死二塁から1番・鵜飼が適時打を放ち、2-0とリードを広げた。

追いかける智弁和歌山は8回、4番・山田凜虎の安打などで2死二、三塁の好機を作る。ここで7番・川原一将が左中間へ2点適時二塁打を放ち、2-2の同点に追いついた。

その後は両校とも得点を奪えず、試合は延長タイブレークへ。10回も互いに無得点に終わり、決着は11回に持ち越された。

智弁和歌山は11回、1死二、三塁から、7番・川原が適時打を放って勝ち越し。8回の同点打に続き、再び試合を動かした。

さらに1死一、三塁から8番・山下晃平も適時打を放ってリードを広げると、なおも1死一、二塁から9番・黒川梨大郎が適時二塁打。さらに相手守備の悪送球も重なって2点を加えた。続く1死三塁では1番・長友悠成が犠飛を放ち、この回一挙5得点で敦賀気比を突き放した。

敦賀気比はその裏に1点を返したものの、反撃はここまで。延長11回に打線が一気に畳みかけた智弁和歌山が激闘を7-3で制し、優勝した2021年以来5年ぶりの夏ベスト8入り。川原は同点の2点適時二塁打に加え、延長11回には決勝打を放つ活躍を見せた。

この勝利で智弁和歌山は夏の甲子園通算45勝に到達し、早稲田実に並ぶ歴代7位タイ。和歌山県勢としても夏の甲子園通算130勝に到達した。

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