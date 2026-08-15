沈黙を破ったのは鈴木誠也…打った瞬間に確信の21号3ラン　2安打3打点でカ…









鈴木誠也 最新情報



シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手は14日（日本時間15日）、本拠地で行われたセントルイス・カージナルス戦に「2番・指名打者」でスタメン出場。6回に均衡を破る今季21号3ラン本塁打を放つなど、4打数2安打3打点の活躍を見せた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



両チーム無得点で迎えた6回、カブスはタイロン・テイラーが四球で出塁すると、ダンズビー・スワンソンの安打などで1死一、三塁の好機を作り、鈴木に第3打席が回った。



スワンソンが二盗を成功させて二、三塁。ここで鈴木はカージナルス2番手のジョージ・ソリアーノが投じた142キロのチェンジアップを捉えると、打球は左翼スタンドへ。打った瞬間に本塁打を確信する豪快な一発となり、均衡を破る今季21号3ランとなった。



投手戦が続いていた試合を一振りで動かし、カブスに3点のリードをもたらした。











鈴木は8回の第4打席でも右翼線へ二塁打を放ち、この日2本目の安打を記録。4打数2安打3打点で今季32度目のマルチ安打とし、打線をけん引した。



投手陣も好投し、カブス先発のクレイ・ホームズは6回2/3をわずか1安打無失点、3奪三振。救援陣も得点を許さず、鈴木の本塁打が決勝点となりカブスが3-0で完封勝利を収めた。



鈴木は今季ここまで打率.273、21本塁打、73打点、OPS.849を記録。後半戦に入ってからも好調を維持し、カブス打線の中軸として存在感を発揮している。

























【動画】鈴木誠也も確信歩き！今季21号3ランがこちら



MLB Japanの公式Xより













【誠也決勝弾！】 ホームラン🎉

均衡を破る確信の21号先制3ラン💥



同点の6回裏、1死二、三塁

甘く入ったチェンジアップを逃さず

レフトスタンドへ、確信歩きの1発🔥



👉この決勝弾で が3-0で勝利しました！



日本人選手のハイライト映像は…

— MLB Japan (@MLBJapan)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】