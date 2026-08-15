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ロサンゼルス・ドジャースは13日（日本時間14日）、ミルウォーキー・ブルワーズに4-5で敗れ、ナ・リーグ最高勝率争いで後退した。試合終盤までリードしていたものの、守護神のエドウィン・ディアス投手が9回に崩れ、直近1週間で3度目のセーブ失敗を喫した。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



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試合前の時点でブルワーズはナ・リーグ最高勝率を誇り、大谷翔平選手らを擁するドジャースは1ゲーム差で追っていた。上位3チームが2ゲーム差にひしめく状況だったが、この敗戦によってドジャースは首位と2ゲーム差に広がった。



デーブ・ロバーツ監督はポストシーズンを意識した積極的な采配を見せたが、最後に誤算となったのがディアスだった。9回に登板すると最初の打者を三振に仕留めたものの、その後4者連続で安打を許した。



ブルワーズは積極的な走塁も絡めて得点を重ね、ドジャースのリードは一気に消滅した。ディアスは2アウト目を奪ったものの、後を継いだアレックス・ベシア投手も適時打を許し、この回の失点3はすべてディアスに記録された。



調子が上がらないディアスについて、エスピナル氏は「これでディアスは直近1週間のうちに3度目のセーブ失敗となった。アリゾナ遠征でも2度リードを守れず、守護神としての安定感を欠く状況が続いている。ブルワーズ戦でまたも彼が最終的にチームを裏切る形となった」と言及した。











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