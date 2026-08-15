







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間11日、リリーフ右腕のセス・ハルバーセン投手をメジャー昇格させた。同選手は7月にコロラド・ロッキーズからトレード加入したばかりだが、ここから大きなチャンスが巡ってくるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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今季のハルバーセンはドジャース加入前までは、21登板、0勝1敗2ホールド、防御率4.74と今一つ結果を残せていなかった。一方、加入後は3Aで6登板、1ホールド2セーブ、防御率0.00と好投している。



同メディアは同投手の昇格について、「いかにも『ドジャースお得意の再生プロジェクト』と言えるだろう。チームが彼に大きな可能性を感じているのは明らかだ。彼は昨季、ロッキーズ傘下でプロスペクトとして評価されていた投手であり、メジャーで数字が振るわなかったからといって、すぐに見切るような存在ではない。特に、本拠地が打者有利で知られるクアーズフィールドだったことも考慮する必要がある」と言及。



続けて、「ドジャースはブルペンに大きな問題を抱えており、さらなる戦力を必要としていることは明らかだ。そして、これは打線の問題を抜きにした話である。直近10試合でわずか2勝、その内3敗はわずか1点差だった。今後も十分な援護を得られないのであれば、チームは試合終盤を乗り切るため、ブルペンから得られるあらゆる助けを必要とすることになる」と記している。











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