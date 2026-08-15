第108回全国高等学校野球選手権大会は15日、阪神甲子園球場で大会11日目を迎え、第1試合で高川学園（山口）と天理（奈良）が対戦。天理が6-3で逆転勝ちし、2017年以来9年ぶりとなるベスト8進出を決めた。

高川学園はエース・木下瑛二、天理もエースの長尾亮大が先発。試合は序盤から動いた。

高川学園は初回、1番・開原荘太の出塁などで無死一、三塁とすると、3番・三沢弦汰の遊ゴロの間に三塁走者が生還し、先制点を挙げた。

さらに4回、2死一塁から7番・河内山潤が適時二塁打を放って2点目。5回にも2死二塁から3番・三沢の適時打で1点を加え、3-0とリードを広げた。

しかし、天理打線が6回に反撃する。3番・永井仁之丞、4番・金本相有の連打で無死一、二塁とすると、5番・関村偉千陽の適時打で1点を返した。さらに6番・前田奨太が四球を選び、無死満塁とした。

ここで高川学園は先発・木下を左翼に回し、背番号11の宮崎隆成をマウンドへ。それでも天理は、7番・大塚弘登が押し出し四球を選んで1点差に迫ると、続く8番・小沢典弘が押し出し死球を受け、3-3の同点に追いついた。

さらに1死満塁から1番・山中喜晴が犠飛を放ち、ついに勝ち越し。3点を追う展開から、この回一挙4得点を奪って試合をひっくり返した。

天理は8回にも四死球と安打で1死満塁の好機を作ると、1番・山中が右翼へ2点適時二塁打。6回の勝ち越し犠飛に続く一打で、この試合3打点とし、6-3とリードを広げた。

投げては先発の長尾が序盤に3点を失いながらも、その後は立て直して高川学園打線を無失点に封じた。158球を投げ抜き、9回3失点で2試合連続の完投勝利を挙げた。

3点を追う展開を6回の集中打でひっくり返し、終盤にも追加点を奪った天理が6-3で勝利。2017年以来9年ぶりとなる夏の甲子園ベスト8進出を果たした。

【関連記事】

【了】