







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日、ミルウォーキー・ブルワーズと戦い4-5で敗れた。この試合ではマックス・マンシー内野手がメモリアルな本塁打を放ったが、この一発に前記録保持者が大喜びだったという。米公式サイト『MLB.com』が報じた。



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マンシーは1-2とドジャース1点ビハインドの2死一、二塁の場面で、バックスクリーン右に飛び込む23号3ランを放った。これにより本拠地ドジャースタジアムで放った本塁打が131本となり、エリック・キャロス氏を抜いて球団史上最多になった。



同サイトは「1962年にドジャースタジアムが開場して以来、この球場でマンシー以上に本塁打を放った選手はいない。マンシーは木曜日のブルワーズ戦で代打登場し、勝ち越し3ランを放つという劇的な形で球場史に名を刻んだ。同球場で131本目となる本塁打は、たまたまスポーツネットLAで解説を担当していたキャロス氏の記録を上回った。」と言及。



続けて、「やったな、マンシー！ ついにやったぞ！ これでドジャースタジアム歴代最多本塁打記録の保持者はマンシーだ。おめでとう、兄弟！」という同氏のコメントを伝えている。











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