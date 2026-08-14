







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



14日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズは荘司宏太投手を一軍登録から抹消した。







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直近の登板となった8日の読売ジャイアンツ戦では、3回無死満塁の場面で高橋奎二投手の後を受けてマウンドへ。



しかし、竹丸和幸投手に押し出し四球を与えると、続く浦田俊輔選手にも適時打を許した。



駿台甲府高、国士舘大、セガサミーを経て2024年ドラフト3位で入団した26歳。



昨季は新人ながら主にセットアッパーとして45試合に登板し、防御率1.05をマーク。チームトップの28ホールドを挙げる活躍で新人王に輝いた。











今季は23試合の登板で3勝0敗・3ホールド、防御率4.38。6月に防御率16.20と大きく数字を落とし、7月は一軍での登板機会がなかった。



8月に入ってからは3試合で防御率0.00と立て直しつつあったものの、ファームでの再調整となる。



最速147km/hのストレートとチェンジアップを軸に、今季も34奪三振をマーク。ファームでは7試合で3セーブを挙げており、状態を上げて再び勝ちパターンの一角を目指す。



























【動画】このピッチングをもう一度…！荘司宏太、昨年の完璧投球

DAZNベースボールのXより











凄いルーキーが出てきた



荘司宏太 ピンチにも動じず

デビューから9試合連続無失点



⚾プロ野球(2025/4/27)

🌸中日×ヤクルト

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【了】