ユヴェントスは、ボローニャに所属するコロンビア代表DFジョン・ルクミの獲得で合意に達したようだ。14日、イタリアメディア『カルチョ・メルカート』が報じている。

報道によると、ユヴェントスとボローニャは移籍金総額2000万ユーロ（約36億円）で合意に達した模様。ボローニャは当初、移籍金として2800万ユーロ（約51億円）を要求していたものの、現行契約が2027年6月30日までと、契約最終年を迎えており、来夏のフリートランスファーでの退団を避けるため、要求額を2500万ユーロ（約46億円）に引き下げ、最終的に2000万での決着となったことが伝えられている。

また、ルクミは15日にメディカルチェックを受診するためにトリノへ移動し、16日には残りの検査および契約締結を含めた一連の手続きを完了させる見通しのようだ。

現在28歳のルクミは、左利きの長身センターバックで母国デポルティーボ・カリでプロキャリアをスタート。その後2018年に海を渡り、ベルギーのゲンクへ加入。2022年夏にボローニャへ移籍すると、すぐさま定位置確保し、これまでクラブ通算152試合出場2ゴール4アシストをマーク。2024－25シーズンには、クラブのコッパ・イタリア制覇に貢献している。また、コロンビア代表として通算42キャップを誇っており、FIFAワールドカップ2026では5試合に出場し、同国のラウンド16進出に導いた。