パリ・サンジェルマン（PSG）はベルギー代表FWミカ・ゴッツの獲得をめぐり、アヤックスと最終合意に迫っているようだ。14日、フランスメディア『RMCスポーツ』など複数メディアが報じている。

報道によると、現在は契約の細部を詰めている段階で完全合意が目前に迫っており、PSGとゴッツは2031年までの5年契約を締結する模様だ。また、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、インセンティブを含めた移籍金総額5500万ユーロ（約101億円）で合意に達したと報じており、ゴッツのPSG加入は決定的な状況となっている。

今夏のPSGは、攻撃陣の入れ替えを行っており、韓国代表MFイ・ガンインがアトレティコ・マドリード、ポルトガル代表FWゴンサロ・ラモスがミランへそれぞれ完全移籍し、フランス代表FWブラッドリー・バルコラもリヴァプール移籍が取りざたされている。一方で補強に関しては、モナコからフランス代表FWマグネス・アクリウシェを獲得。現在はゴッツに他に、バルセロナからスペイン代表FWフェラン・トーレスの獲得も近づいている。

現在21歳のゴッツは左ウイングを主戦場とする選手。アンデルレヒトやゲンクの下部組織を経て、2023年にアヤックスのBチームに加入。2023年4月にトップチームデビューを飾り、2025－26シーズンはリーグ戦32試合出場で17ゴール12アシストを記録。ベルギー代表では、今年3月にデビューを果たしている。