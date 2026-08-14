第108回全国高等学校野球選手権大会は14日、阪神甲子園球場で大会10日目の3試合が行われ、ベスト16が出そろった。

この日の第1試合では花巻東（岩手）が岡山学芸館（岡山）に4-1で勝利。初回に2点を先制すると、その後も追加点を奪ってリードを守り、3回戦進出を決めた。

第2試合では霞ケ浦（茨城）が鳴門渦潮（徳島）を5-1で下した。2回に先制し、3回には打線がつながって一挙4得点。今大会の公立校で唯一勝ち残っていた鳴門渦潮を退け、16強入りを果たした。

そして2回戦最後のカードとなった第3試合では、横浜（神奈川）が日南学園（宮崎）に10-1で勝利。1-1の7回に千島大翼の勝ち越し適時三塁打などで一挙4点を奪うと、9回には江坂佳史の満塁本塁打などで一挙5点を追加して突き放し、2年連続の16強入りを決めた。

ベスト16に進出したのは、高川学園（山口）、天理（奈良）、敦賀気比（福井）、智弁和歌山（和歌山）、履正社（大阪）、三重（三重）、拓大紅陵（千葉）、仙台育英（宮城）、佐野日大（栃木）、健大高崎（群馬）、有明（熊本）、東日大昌平（福島）、英明（香川）、花巻東、霞ケ浦、横浜の16校となった。

今大会では、佐野日大が鹿児島県内で60連勝を続けていた神村学園（鹿児島）を破り、1997年以来29年ぶりのベスト16入り。拓大紅陵も準優勝した1992年以来34年ぶりとなる夏の甲子園での白星を挙げ、そのまま16強へ進んだ。

仙台育英は花咲徳栄（埼玉）との投手戦を1-0で制し、夏の甲子園通算50勝に到達。初出場の有明も、初戦で立命館宇治（京都）に劇的な逆転勝ちを収めると、2回戦では長崎日大（長崎）を3-2で退けた。

地区別では関東勢の健闘も目立つ。拓大紅陵、佐野日大、健大高崎、霞ケ浦、横浜の5校がベスト16に進出した。

一方、公立勢は姿を消した。今大会は49代表のうち9校が公立だったが、最後まで勝ち残っていた鳴門渦潮が霞ケ浦に敗れたことで、全校が16強を前に敗退。ベスト16をすべて私立校が占めるのは、2023年以来3年ぶり2度目となった。

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