2026年8月15日（土）の開運カレンダー｜不成就日・先負・十死日の凶日が重なる日はどう過ごしたら良い？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運コラム。2026年8月15日（土）は「不成就日」にあたります。六曜は先負で、暦注下段では十死日や往亡日も重なります。さらに、選日の八専にもあたる一方、大明日や神吉日とされる暦注もあります。また、この日の十二直は「除（のぞく）」。凶を取り除く日とされ、掃除や整理、厄払いなどに良いという考え方があります。吉とされる暦注と凶とされる暦注が重なるため、「2026年8月15日は開運日なの？」「何をするのがいい？」と迷いやすい一日といえるでしょう。今回は、2026年8月15日の暦を確認しながら、不成就日や十死日、先負の意味を紹介。財布の新調や神社参拝、掃除など、どのように過ごすとよいのかを、昔から伝わる縁起の考え方に基づいて解説します。なお、暦注にはさまざまな種類や考え方があります。ここでは、特定の行動による効果を断定せず、日々の予定を決める際の参考として紹介します。8月15日（土）・先負・不成就日・十死日・往亡日・八専・大明日・神吉日・十二直「除」2026年8月15日は、六曜では先負です。一般的には「先んずれば負ける」とされ、午前は凶、午後は吉とする考え方があります。何事も急がず、控えめに過ごす日とされています。また、選日には不成就日と八専があり、暦注下段では十死日や往亡日が重なります。一方で、大明日・神吉日という吉とされる暦注もあります。そのため、2026年8月15日を「今月の最強開運日」などと表現するのは適切ではありません。かといって、「凶日が重なるから何をしてもダメ」と捉える必要もありません。暦を参考にするなら、大きなスタートは慎重にしつつ、身の回りを整える日にするとよいでしょう。不成就日とは、何事も成就しにくい日とされる選日の一つです。結婚、開店、開業、移転など、新しいことを始める日としては避けるという考え方があります。ただし、不成就日だからといって、普段の生活まで制限されるわけではありません。人生の節目となる予定の日取りを決める際に参考とし、普段の仕事や家事、買い物などはいつも通りに行うという考え方で十分です。2026年8月15日は、十死日（じゅうしにち）にもあたります。十死日は、暦注下段に記される凶日の一つで、昔から婚礼などを避ける日とする考え方があります。この日は不成就日や往亡日も重なっているため、暦を気にする場合は、結婚や旅行など大きな予定の日取りを慎重に考えるのが無難です。ただし、「十死日だから絶対に何もしてはいけない」という意味ではありません。暦注は、あくまで伝統的な縁起の考え方の一つです。2026年8月15日の六曜は先負です。先負は、一般的に午前は凶、午後は吉とされる日。「先んずれば負け」として、急がず落ち着いて過ごすのがよいとされます。六曜だけを参考にするなら、重要な予定を午後に回すという考え方もできます。ただ、この日は不成就日や十死日、往亡日なども重なっています。そのため、「午後なら何をしても大丈夫」と捉えるのではなく、焦って新しいことを始めず、穏やかに一日を過ごすとよいでしょう。2026年8月15日は、凶とされる暦注だけの日ではありません。大明日は、天地が明るく照らされる日とされ、さまざまな行動に吉とする考え方があります。また、神吉日は神社参拝や神事などに縁起が良いとされる日です。一方で、暦注には「どの吉凶を優先するか」という全国共通のルールがあるわけではありません。そのため、「大明日だから不成就日の凶を打ち消せる」「不成就日だから神吉日の吉が無効になる」といった単純な判断はできません。吉日と凶日が重なった日は、どの暦注を重視するかによって考え方が変わる――。これが、暦を見るうえでの基本的な捉え方です。2026年8月15日は、十二直では「除（のぞく）」にあたります。「除」は、文字通り不要なものや悪いものを取り除く日とされ、掃除やお祓い、治療などに良いという考え方があります。新しいことを始める日としては慎重に考える一方、不要なものを手放したり、身の回りを整えたりする時間に充てるのです。例えば、部屋の掃除や不用品の整理、財布の中のレシートやカードの整理、家計の見直し、今後の予定の整理など。「何もしない」のではなく、これから気持ちよく動き出すための準備をする。そんな一日にするのもおすすめです。財布の新調や使い始めについては、暦を重視するなら慎重に考える選択肢もあります。不成就日や十死日を気にするのであれば、財布の新調や使い始めを別の日にするのも一案です。一方、この日は大明日や神吉日も重なっています。暦注にはさまざまな考え方があるため、吉日であることを理由に使い始める選択も否定はできません。なお、2026年8月15日は、一般に金運の吉日として知られる一粒万倍日、寅の日、巳の日にはあたりません。そのため、「財布の新調に最適な最強開運日」とする根拠はありません。吉日を重視するなら別の日を選び、そうでなければ、自分が気持ちよく使い始められるタイミングを選ぶとよいでしょう。神吉日は、神社参拝や神事などに縁起が良いとされる日です。そのため、神社を参拝する予定がある人が暦を参考にすることは問題ありません。不成就日や十死日が重なっているからといって、神社参拝を絶対に避けなければならないという決まりはありません。逆に、「神吉日だから参拝すれば運気が上がる」と断定することもできません。日頃の感謝を伝えたり、気持ちを落ち着けたりする時間として参拝する――。そんな過ごし方なら、8月15日の暦にも合うでしょう。2026年8月15日は土曜日で、国民の祝日ではありません。一般には「終戦の日」「終戦記念日」として知られるほか、月遅れ盆の時期でもあります。暦の上では、二十四節気の立秋の期間にあたり、七十二候では「寒蝉鳴（ひぐらしなく）」の時期です。お盆の時期は地域によって異なりますが、8月15日は月遅れ盆の時期として広く知られています。暦注だけに目を向けるのではなく、季節の行事や家族との時間に意識を向ける日として過ごすのもよいでしょう。2026年8月15日は、不成就日・十死日・往亡日・八専が重なる一方、大明日・神吉日とされる暦注もあります。さらに、十二直は「除」です。吉と凶、両方の暦注が重なるからこそ、「この日は絶対に悪い」「何をしても大丈夫」と極端に決めつける必要はありません。暦を重視するのであれば、結婚や開業、引っ越しなど、人生の大きな節目となる予定は慎重に日取りを考える。その一方で、掃除や整理整頓、不用品の処分、財布の中の整理、家計の見直し、これからの予定を立てるなど、今ある暮らしを整える時間にする。「除」が象徴するように、不要なものを手放して、次の一歩に備える日と考えると、8月15日を前向きに過ごせそうです。また、8月15日は月遅れ盆の時期でもあります。忙しく動き回るより、家族との時間を過ごしたり、これまでを振り返ったりする機会にするのもよいでしょう。暦に振り回されるのではなく、「今日は少し慎重に、そして身の回りを整えよう」と気持ちを切り替えるきっかけとして、2026年8月15日を活用してみてはいかがでしょうか。