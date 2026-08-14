第108回全国高等学校野球選手権大会は14日、阪神甲子園球場で大会10日目を迎え、第3試合で日南学園（宮崎）と横浜（神奈川）が対戦。試合は横浜が10-1で勝利し、2年連続の16強入りを決めた。

日南学園は背番号9の谷口銀次郎、横浜は背番号11の小林鉄三郎が先発した。

横浜は3回、相手守備の失策などで1死二塁とすると、主将・小野舜友の適時打で先制した。

日南学園も4回に反撃。3番・田中皐晴の二塁打などで1死三塁とし、5番・下川源次の適時打で1-1の同点に追いついた。

さらに日南学園は6回、2本の安打などで無死二、三塁と勝ち越しの絶好機を迎える。ここで横浜は小林に代えてエース・織田翔希をマウンドへ送った。

横浜は3番・田中を申告敬遠し、無死満塁。それでも織田は4番・谷口を見逃し三振に仕留めると、続く5番・下川を併殺打に打ち取り、絶体絶命のピンチを無失点で切り抜けた。

すると直後の7回、横浜打線が一気に畳みかける。2死二塁から9番・千島大翼が適時三塁打を放って勝ち越すと、続く1番・小野舜友も右翼への適時打で3-1。さらに2死二、三塁から3番・池田聖摩が2点適時打を放ち、この回一挙4点を奪って5-1と突き放した。

横浜は9回、無死三塁から9番・千島大翼の犠飛で1点を追加。さらに2つの四球などで2死満塁とすると、5番・江坂佳史が大会第5号となる満塁本塁打を放ち、一気に10-1と突き放した。

その裏は背番号10の林田滉生がマウンドに上がり、日南学園打線を無失点に抑えて試合を締めた。横浜が10-1で勝利し、2年連続の16強入りを決めた。

この勝利で横浜は春夏の甲子園通算70勝に到達。夏の甲子園では通算42勝目となり、大阪桐蔭に並ぶ歴代11位タイとなった。

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