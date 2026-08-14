2026／27明治安田J1リーグ第2節が14日に行われ、東京ヴェルディと柏レイソルが対戦した。

開幕節で勝利目前で勝ち点3を逃した東京Vと、逃げ切りに成功した柏の一戦は、開始早々にホームの東京Vが先制。立ち上がりから柏を押し込むと食野壮磨のクロスに林尚輝がヘディングシュートで合わせた。

1点のビハインドを背負った柏は11分、自陣で東京Vのプレスをかいくぐると、敵陣まで侵入。すると、遠藤渓太がボックス外から右足を振り抜き、すぐさま試合を振り出しに戻す。その後、柏が主導権を握り、久保藤次郎に決定機が訪れるも、東京VのGKマテウスがビッグセーブ。1－1で試合を折り返す。

一進一退の攻防が続き、迎えた64分に柏が逆転に成功。途中出場の瀬川祐輔がバイタルエリアでボールを受けると、振り向きざまにミドルシュートを叩き込んだ。さらに83分、柏が東京VのDFラインを切り崩すと、最後は久保が抜け出し、冷静にゴールへ流し込み、リードを2点に広げた。

後半アディショナルタイムも柏は、巧みなボール保持で東京Vの反撃を許さず、敵地で3－1で逆転勝利を収めた。次戦、東京Vは22日に敵地でファジアーノ岡山と、柏は21日にホームでV・ファーレン長崎とそれぞれ対戦する。

【スコア】

東京ヴェルディ 1－3 柏レイソル

【得点者】

1－0 2分 林尚輝（東京V）

1－1 11分 遠藤渓太（柏）

1－2 64分 瀬川祐輔（柏）

1－3 83分 久保藤次郎（柏）

【動画】瀬川祐輔のミドルシュートが炸裂！



