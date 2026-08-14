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ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は、今季キャリア最低水準の打撃成績に苦しんでいる。打席でのアプローチには大きな問題が見られない一方、以前ほど強い打球を安定して生み出せておらず、完全復活には疑問も残る。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が言及した。



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ベッツは6日（日本時間7日）時点で打率.233、出塁率.288、長打率.397、本塁打13を記録。wRC+は86でリーグ平均を14％下回り、キャリアでも最低の数字となっている。



ドジャースは復調を促すため、ベッツを打順5番まで下げるなどの対応を行ってきた。6月にはOPS.816と持ち直したものの、それ以外の月はOPS.580から.710の間にとどまり、好調を維持できていない。



ドジャースはウィル・スミス捕手とダルトン・ラッシング捕手が離脱し、カイル・タッカー外野手やテオスカー・ヘルナンデス外野手も安定感を欠いている。打線が苦しむ中、大谷翔平選手やフレディ・フリーマン内野手らとともに中心選手であるベッツの復調はこれまで以上に重要だ。



不振から抜け出せないベッツについて、パレロ氏は「彼はいずれスランプから脱却するだろうが、かつて野球界で最も危険な打者の1人だったあの頃のレベルには戻れないかもしれない。残念ながら、ドジャースが本当に必要としているのは、昔のムーキー・ベッツなのだ」と言及した。











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