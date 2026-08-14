







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日、ミルウォーキー・ブルワーズと戦い4-5で敗れた。この試合に先立ち、デーブ・ロバーツ監督はテオスカー・ヘルナンデス外野手の起用法変更を明かしているが、本人は複雑な心境のようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。



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今季のテオスカーは同日終了時点で87試合、打率.248、11本塁打、42打点といった数字にとどまっている。これもあり、ロバーツ監督は今後の試合ではテオスカーをプラトーン起用とし、相手先発が右腕の場合はベンチスタートにする方針を明かしたという。



同メディアは「テオスカーは今季、左腕相手には82打数でOPS.802を記録している一方、右腕に対しては217打数でOPS.678にとどまっている。こうした左右の成績差を踏まえ、今後はプラトーン起用になる見込みだが、本人は出場機会が減る可能性について冷静に受け止めているようだ」と言及。



続けて、「監督がチームにとって最善だと思って決めることなら、僕は受け入れる。もちろん、それが簡単なことだとは言わない。でも、右腕相手に自分より良い結果を出している選手がいるのであれば、それも理解できる。チームのためを考えれば、そういう決断をしなければならない」という本人のコメントを伝えている。











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