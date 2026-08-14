“アニキ”の加入は、長く低迷していた阪神を変える大きな転機となった。勝負強い打撃と鉄人ぶりで、2度のリーグ優勝へ導いた史上屈指のFA戦士だ。［1/6ページ］

リーグ優勝支えた“鉄人”

金本知憲

[caption id="attachment_271453" align="alignnone" width="1200"] 阪神時代の金本知憲【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：広陵高-東北福祉大

・ドラフト：1991年ドラフト4位

・プロ通算成績：2578試合出場、打率.285、476本塁打、1521打点、167盗塁

1492試合連続フルイニング出場の世界記録を保持する金本知憲。“アニキ”の愛称で親しまれ、優勝から遠ざかっていた阪神タイガースを2度のリーグ優勝へ導いた。

1991年ドラフト4位で広島東洋カープに入団。プロ4年目の1995年にレギュラーに定着すると、同年に初のベストナインを獲得した。2000年には打率.315、30本塁打、30盗塁を記録し、史上7人目のトリプルスリーを達成。

球界を代表する外野手となった金本は2002年に国内FA権を取得すると、星野仙一監督から熱心な誘いを受け、阪神への移籍を表明する。

移籍1年目は3番に座り、打率.289、19本塁打、77打点の好成績をマーク。18年ぶりのリーグ優勝に貢献した。

翌2004年は4番を任され、初の打撃タイトルとなる打点王（113打点）を戴冠。2005年には打率.327、40本塁打、125打点とキャリアハイの数字を残し、最優秀選手（MVP）を受賞する活躍でリーグ優勝の立役者となった。

勝負強い打撃で長年チームを支え、44歳を迎えた2012年に惜しまれつつ現役を引退。引退後もチームの指揮官を務めるなど数多くの功績を残した。

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