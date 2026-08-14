【四柱推命＊今月の運勢】2026年8月の運勢「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年8月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）の方の8月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■2月生まれの月運（2月4日～3月4日生まれ）次々と湧き上がるアイデアを、しっかりと形にしていけるクリエイティブな月です。仕事面では、環境の変化や新たな展開が訪れやすいタイミング。目の前のことに熱中するあまり、普段ならしないようなケアレスミスが起こりやすいので、確認作業はいつも以上に念入りに行いましょう。また、こだわりが強くなる分、職場で意見がぶつかる場面もあるかもしれません。恐れずに建設的な対話を心がけることで、それが突破口となり、新たなビジネスのヒントを生み出す原動力に変わるはずです。恋愛面では、シングルの方はビアガーデンやバーベキューなど、開放的な集まりに足を運ぶと、縁がグッと広がりそうです。ただし、気になる相手にパートナーがいないか、事前のリサーチはしっかりと行いましょう。パートナーがいる方は、いつもより感情がぶつかりやすく、危険なお誘いも増えやすい星回り。イラッとしても反射的に言い返さず、一緒に美味しいものを食べたり、何気ない日常の幸せを共有したりすることで絆が深まります。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/