【四柱推命＊今月の運勢】2026年8月の運勢「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

■2月生まれの月運（2月4日～3月4日生まれ）
次々と湧き上がるアイデアを、しっかりと形にしていけるクリエイティブな月です。
仕事面では、環境の変化や新たな展開が訪れやすいタイミング。目の前のことに熱中するあまり、普段ならしないようなケアレスミスが起こりやすいので、確認作業はいつも以上に念入りに行いましょう。
また、こだわりが強くなる分、職場で意見がぶつかる場面もあるかもしれません。恐れずに建設的な対話を心がけることで、それが突破口となり、新たなビジネスのヒントを生み出す原動力に変わるはずです。
恋愛面では、シングルの方はビアガーデンやバーベキューなど、開放的な集まりに足を運ぶと、縁がグッと広がりそうです。ただし、気になる相手にパートナーがいないか、事前のリサーチはしっかりと行いましょう。
パートナーがいる方は、いつもより感情がぶつかりやすく、危険なお誘いも増えやすい星回り。イラッとしても反射的に言い返さず、一緒に美味しいものを食べたり、何気ない日常の幸せを共有したりすることで絆が深まります。
■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）
東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/