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福岡ソフトバンクホークス 最新情報
14日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスはカーター・スチュワート・ジュニア投手を一軍登録から抹消した。
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13日、本拠地・みずほPayPayドーム福岡で行われた千葉ロッテマリーンズ戦に先発したが、2回に大きく崩れた。
無死一塁から上田希由翔選手に先制2ランを被弾すると、山﨑剛選手に安打、藤原恭大選手と西川史礁選手に四球を与えて満塁とし、1回1/3で降板。今季5敗目を喫していた。
東フロリダ州立短大を経て来日した26歳。198cm・101kgの恵まれた体格から160キロに迫る剛速球を投げ込む助っ人右腕で、来日8年目を迎えた今季も最速156km/hをマークしている。
2024年には20試合に登板して9勝4敗・防御率1.95と自身最高の成績を残したが、昨季は春季キャンプ中に左脇腹を負傷。
長いリハビリ生活を強いられ、公式戦での登板は一度もなかった。
万全の状態で臨んだ今季は14試合で6勝5敗・防御率5.23。57奪三振を奪う一方、被打率.295と本来の安定感を欠いており、ファームでの再調整となる。
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