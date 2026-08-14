公立勢が16強を前に全滅…ベスト16は大会史上2度目の“私学独占”　最後の砦…

第108回全国高等学校野球選手権大会は14日、阪神甲子園球場で大会10日目を迎え、第2試合で鳴門渦潮（徳島）が霞ケ浦（茨城）に1-5で敗れた。今大会の公立勢で唯一勝ち残っていた鳴門渦潮が敗退し、この後の第3試合が日南学園（宮崎）―横浜（神奈川）の私立校同士の対戦となるため、3年ぶりにベスト16を私立校が独占することが確定した。

夏の甲子園でベスト16をすべて私立校が占めるのは、2023年の第105回大会以来3年ぶり2度目。2023年は出場した公立9校がすべて敗れ、大会史上初めて16強を私立校が独占した。

今大会も49代表のうち、公立校は9校。横手（秋田）、高岡商（富山）、八幡商（滋賀）、社（兵庫）、福山（広島）、鳴門渦潮（徳島）、東筑（福岡）、佐賀商（佐賀）、大分商（大分）が聖地に乗り込んだ。

しかし、公立勢にとっては厳しい戦いが続いた。東筑は神村学園（鹿児島）に1-5、八幡商は健大高崎（群馬）に1-7で敗戦。高岡商も高川学園（山口）に1-7、初出場の福山は天理（奈良）に2-7で敗れ、それぞれ今大会初戦で甲子園を去った。

11日には横手（秋田）が敦賀気比（福井）に0-10で敗れ、社（兵庫）も智弁和歌山（和歌山）との接戦を1-2で落とした。翌12日には佐賀商も拓大紅陵（千葉）との投手戦で、4回に許した1点を最後まで返せず0-1で敗れた。これで公立9校のうち、7校が初戦敗退となった。

初戦を突破したのは大分商と鳴門渦潮の2校。大分商は日本文理（新潟）を6-4で破ったものの、13日の英明（香川）戦では1-6で敗れ、公立勢は鳴門渦潮だけとなった。

最後の1校となった鳴門渦潮は、初戦で八王子実践（西東京）と対戦。1点を争う展開から延長10回タイブレークの末に2-1でサヨナラ勝ちを収め、2回戦へ勝ち上がっていた。

だが、霞ケ浦との一戦では3回に一挙4点を失う苦しい展開となった。4回に1点を返したものの、その後は追いつくことができず1-5で敗戦。公立校として唯一のベスト16入りはならなかった。

2024年には大社（島根）がベスト8、2025年には県岐阜商（岐阜）がベスト4まで勝ち上がったが、今夏は一転して公立9校がすべて16強を前に敗退。3年ぶりにベスト16を私立校が占めることになった。

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