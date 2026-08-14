4勝目翌日に…DeNAの”苦労人右腕”が登録抹消　TJ手術から復活でプロ初勝利も









横浜DeNAベイスターズ 最新情報



14日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは深沢鳳介投手を一軍登録から抹消した。







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13日、敵地・バンテリンドームナゴヤで行われた中日ドラゴンズ戦に先発。6回を3安打1失点・7奪三振にまとめ、今季4勝目を挙げたばかりだった。



初回に上林誠知選手へソロ本塁打を浴びたものの、以降はテンポよくアウトを重ね、6回2死満塁のピンチも石川昂弥選手を右飛に仕留めて切り抜けた。



7月5日の東京ヤクルトスワローズ戦でのプロ初勝利から4戦4勝。プロ初勝利から4試合連続で白星を挙げたのは、2016年の今永昇太投手以来、外国人投手を除けば球団史上2人目の快挙となった。











専大松戸高から2021年ドラフト5位で入団した22歳。ゴロを打たせる投球が持ち味のサイドハンドで、右肘のトミー・ジョン手術や育成契約も経験した苦労人だ。



昨季は6月に二軍で実戦復帰を果たすと順調に状態を上げ、オフに再び支配下契約を勝ち取った。



今季は7試合の登板で4勝1敗・防御率2.58。7月18日のヤクルト戦では9回4安打無失点の完封勝利も飾っており、ファームでも12試合で5勝0敗・防御率1.61と結果を残している。





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