







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、カンザスシティ・ロイヤルズと戦い4-2で勝利した。この試合ではフレディ・フリーマン内野手が相手ベンチへ転落するアクシデントがあったが、これについて米メディア『ドジャースウェイ』は、一部ドジャースファンの言動を非難している。



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フリーマンは8回表1死一塁の場面で。一塁ファウルゾーン上空へ上がった打球を追った際に落下。自力で立ち上がり再び守備に就いたが、その裏に代打を送られ交代となった。



本人やデーブ・ロバーツ監督は無事を強調している中、同メディアは「話はそれだけでは終わらなかった。一部の陰謀論者やドジャースファンはフリーマンが倒れ込んだ際、相手のコーチ陣が彼を受け止めようとする素振りをほとんど見せなかったことに注目した。そして、ドジャース関連のSNSで特に過激な一部のファンは、この出来事を『ドジャーブルーの選手たちはまた不公平な扱いを受けた』という新たな例として取り上げている」と言及。



その上で、「これは都合のいい部分だけを切り取った怒りとも言える。実際には転落直後、相手コーチ陣やトレーナーがすぐに駆け寄って対応しており、その後にドジャース側のスタッフも到着している。何でもかんでも『ドジャースに対する酷い仕打ち』と捉える必要はない。受け入れにくい人もいるかもしれないが、今回のような出来事は野球では起こり得るものだ」と苦言を呈している。











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