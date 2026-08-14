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13日、本拠地・東京ドームで行われた阪神タイガース戦に3週間ぶりの先発。5回1/3を投げて被安打4・3失点、8奪三振を奪う一方で5与四死球と制球を乱し、今季3敗目を喫した。



1点リードの6回1死一塁では、7番・坂本誠志郎選手にカウント2-2から甘く入ったフォークを捉えられ、逆転2ランを被弾。試合は2-3で敗れ、チームは阪神に3連敗を喫した。



花巻東高、中央大を経て2023年ドラフト1位で入団した24歳。切れ味鋭いカットボールを操る右腕で、昨季はコンディション不良もあって15試合の登板にとどまっていた。











今季は7試合の登板で2勝3敗・防御率2.70。被打率.201と安定した内容を残しており、最速154km/hのストレートに加え、カットボールやスライダー、フォークを織り交ぜる投球で38奪三振をマークしている。



ファームでも5試合で防御率0.41と圧巻の数字を残しており、後半戦の巻き返しが期待される。





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