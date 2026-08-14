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プロ野球 最新情報（最新ニュース） 日本野球機構は14日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。 セ・リーグ 【登録】 DeNA 内野手 森 敬斗 【抹消】 DeNA 投手 深沢 鳳介 巨人 投手 西舘 勇陽 ヤクルト 投手 荘司 宏太 ※8月24日以後でなければ出場選手の再登録はできない。 パ・リーグ 【登録】 ソフトバンク 投手 村上 泰斗 日本ハム 投手 宮西 尚生 日本ハム 外野手 今川 優馬 オリックス 投手 髙島 泰都 オリックス 投手 権田 琉成 楽天 投手 江原 雅裕 楽天 投手 宋 家豪 楽天 投手 藤井 聖 西武 投手 松本 航 西武 捕手 柘植 世那 西武 外野手 西川 愛也 ロッテ 内野手 立松 由宇 【抹消】 ソフトバンク 投手 C．スチュワート・ジュニア 日本ハム 投手 矢澤 宏太 日本ハム 内野手 常谷 拓輝 オリックス 投手 椋木 蓮 オリックス 投手 田嶋 大樹 楽天 投手 中込 陽翔 楽天 内野手 金子 京介 西武 投手 A．ワイナンス 西武 捕手 是澤 涼輔 西武 外野手 茶野 篤政 ロッテ 内野手 石垣 勝海 ※8月24日以後でなければ出場選手の再登録はできない。 【注】西武の柘植は慶弔休暇特例により、出場選手登録抹消後10日間を経ずに復帰。代替指名選手の是澤は出場選手登録抹消となるが、慶弔休暇特例の適用により、10日間を経ずに再登録可能。 【了】

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