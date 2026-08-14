読売ジャイアンツの西舘勇陽【写真：産経新聞社】

　

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　日本野球機構は14日付の出場選手登録・登録抹消を公示した。

セ・リーグ

【登録】

DeNA　　　　内野手　森　敬斗

 

【抹消】

DeNA　　　　投手　　深沢　鳳介

巨人　　　　　投手　　西舘　勇陽

ヤクルト　　　投手　　荘司　宏太

 

※8月24日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

 

　

 

パ・リーグ

【登録】

ソフトバンク　投手　　村上　泰斗

日本ハム　　　投手　　宮西　尚生

日本ハム　　　外野手　今川　優馬

オリックス　　投手　　髙島　泰都

オリックス　　投手　　権田　琉成

楽天　　　　　投手　　江原　雅裕

楽天　　　　　投手　　宋　家豪

楽天　　　　　投手　　藤井　聖

西武　　　　　投手　　松本　航

西武　　　　　捕手　　柘植　世那

西武　　　　　外野手　西川　愛也

ロッテ　　　　内野手　立松　由宇

【抹消】

ソフトバンク　投手　　C．スチュワート・ジュニア

日本ハム　　　投手　　矢澤　宏太

日本ハム　　　内野手　常谷　拓輝

オリックス　　投手　　椋木　蓮

オリックス　　投手　　田嶋　大樹

楽天　　　　　投手　　中込　陽翔

楽天　　　　　内野手　金子　京介

西武　　　　　投手　　A．ワイナンス

西武　　　　　捕手　　是澤　涼輔

西武　　　　　外野手　　茶野　篤政

ロッテ　　　　内野手　　石垣　勝海

 

※8月24日以後でなければ出場選手の再登録はできない。

 

【注】西武の柘植は慶弔休暇特例により、出場選手登録抹消後10日間を経ずに復帰。代替指名選手の是澤は出場選手登録抹消となるが、慶弔休暇特例の適用により、10日間を経ずに再登録可能。

 

【了】