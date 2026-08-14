第108回全国高等学校野球選手権大会は14日、阪神甲子園球場で大会10日目を迎え、第1試合で花巻東（岩手）と岡山学芸館（岡山）が対戦。花巻東が4-1で勝利し、3年ぶりの16強入りを決めた。

花巻東は背番号11の2年生右腕・菅原駿、岡山学芸館はエースの田路惣一朗が先発した。

花巻東は初回、1番・戸倉光揮の安打などで1死二塁とすると、3番・赤間史弥が適時二塁打を放って先制。続く4番・古城大翔にも適時打が飛び出し、この回2点を奪った。

追いかける岡山学芸館は3回、2死二塁と得点圏に走者を進めたが、1番・繁光広翔が空振り三振。5回にも2死二塁の好機を作ったものの、8番・三木隆幸が遊ゴロに倒れ、得点には結びつかなかった。

花巻東は6回、四死球と安打で1死満塁とすると、1番・戸倉の二ゴロの間に三塁走者が生還。3-0とリードを広げた。

さらに7回、1死一、二塁からダブルスチールを成功させて二、三塁とすると、6番・久保村冠太の打席でヒットエンドランを仕掛ける。久保村は空振りしたものの、捕手がボールをこぼす間に三塁走者・赤間が生還し、4点目を奪った。

投げては先発の菅原が走者を背負いながらも要所を締め、6回1/3を5奪三振無失点。7回に1死一、三塁のピンチを迎えたところで、左翼を守っていた赤間がマウンドに上がったが、2者を三振に仕留めて得点を許さなかった。

岡山学芸館は8回、1死二、三塁の好機を作ると、3番・藤原颯大の二ゴロの間に三塁走者が生還して1点を返した。しかし、反撃はここまでだった。

花巻東が4-1で勝利し、3年ぶりの16強入り。赤間は初回の先制適時二塁打に加えて4盗塁をマークし、投手としても2回2/3を1失点に抑えるなど、チームの勝利に大きく貢献した。

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