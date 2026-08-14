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ロサンゼルス・ドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地でミルウォーキー・ブルワーズと対戦し、4-5で逆転負けを喫した。佐々木朗希投手は6回2失点と粘投したが、9回に救援陣が崩れて今季6勝目が消滅。大谷翔平投手は4打数1安打だった。



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佐々木は序盤から走者を背負いながらも粘り、3回までブルワーズ打線を無得点に抑えた。



しかし、4回に1死満塁のピンチを招くと、2死後にジョーイ・オルティス、デービッド・ハミルトンへ連続押し出し四球。適時打を許さないまま2点を失い、先制を許した。



それでも崩れず、5回を無失点で切り抜けると、6回は先頭打者に安打を許しながらもクリスチャン・イエリチを併殺打に仕留めるなど得点を与えなかった。6回を投げて4安打2失点、2奪三振5四球でマウンドを降り、味方打線の反撃を待った。



ドジャースは5回、ミゲル・ロハスが四球で出塁すると、2死二塁からベン・ロートベットが左前適時打を放ち、1点差に迫った。











6回には2死一、二塁でロハスに代わってマックス・マンシーが代打で登場。右腕アントニオ・センザテラから右中間へ豪快な3ラン本塁打を叩き込み、逆転に成功した。佐々木に勝利投手の権利をもたらす値千金の一発となった。



佐々木の降板後はジャック・ドライヤー、エドガルド・エンリケス、タナー・スコットとつなぎ、2点のリードを守ったまま9回を迎えた。



しかし、最後にまさかの展開が待っていた。守護神のエドウィン・ディアスが1死から4連打を浴びて同点に追いつかれると、2死一、二塁から登板したアレックス・ベシアも、ジェーク・バウアーズに勝ち越し打を献上。土壇場で逆転された。



ドジャースはその裏に得点できず、痛恨の逆転負け。ブルワーズとの4連戦初戦を落とした。



大谷は初回の第1打席でブルワーズ先発左腕シェーン・ドロハンと対戦。打球を中堅へ運び、フェンス直撃の二塁打で無死二塁の好機を作った。しかし、後続が倒れて得点にはつながらず。第2打席は空振り三振、第3打席は左飛、第4打席は二ゴロに倒れ、4打数1安打だった。







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