







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの郡司裕也選手は13日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた埼玉西武ライオンズ戦に「5番・捕手」で先発出場。慣れない左翼の守備で味方投手を救うファインプレーを披露した。







プロ野球はDAZNで全試合配信！

今すぐ視聴するなら［PR］







9回、1死走者なしの場面で打席に7番の岸潤一郎選手を迎えた。日本ハム5番手の柳川大晟投手が投じた3球目の直球を捉えられ、打球は左翼後方へと伸びていった。



しかし、6回から左翼を守っていた郡司選手は背走しながら懸命に追いかけると、最後は地面に飛び込むダイビングキャッチで打球をつかみ取った。











この日は捕手としてスタメン出場した郡司は、攻守で存在感を発揮。1回、2死二塁の場面で右翼スタンドへ5号2ランを放ち、チームの先制点をもたらすと、守備では5回に強肩を発揮し盗塁を阻止するなど、万能ぶりを披露した。



仙台育英高、慶応大を経て2019年ドラフト4位で中日に入団した28歳。強打が売りのユーティリティープレーヤーで、昨季は111試合に出場して打率.297・10本塁打をマークし、5つのポジションをこなすなどチームの躍進に貢献した。



今季は5月初めまで4番を任されたものの打撃に苦しみ、6月14日に今季初の登録抹消を経験。ファームでは11試合で打率.378・3本塁打と結果を残して一軍に戻り、ここまで82試合で打率.233をマークしている。



試合は日本ハムが初回に3点を先制すると、5回にも一挙5点を奪って突き放し、8-2で快勝。先発の山﨑福也投手が勝利投手となった。























【動画】外野でも魅せる！郡司裕也が背走から飛び込んだダイビングキャッチがこちら

DAZNベースボールのXより









最高のユーティリティー



郡司裕也 ファインプレー

※今日は捕手で先発も6回から左翼へ



⚾️日本ハム×西武

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】