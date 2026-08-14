ジェフユナイテッド千葉は14日、翌15日に開催予定の2026／27明治安田J1リーグ第2節FC町田ゼルビア戦について、現在開催の可否を検討していることを伝えた。

13日に千葉県内で発生した大雨が災害級の爪痕を残したなか、ジェフユナイテッド千葉が14日にクラブ公式サイトを更新。「お亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます」とした上で、「ジェフユナイテッド市原・千葉では、選手・スタッフ全員の無事が確認できております。クラブハウスについても大きな被害はありません。多くの方からご心配の声をいただき、誠にありがとうございます」とクラブ関係者の無事を報告。併せて、「千葉県内では現在でも浸水被害や停電等が発生している地域もございますので、皆さまにおかれましてもご自身の安全を第一にお過ごしください」と呼びかけている。

そして、翌日に控える本拠地での町田戦については、「明日8月15日（土）にフクダ電子アリーナにて開催予定の明治安田J1リーグ第2節FC町田ゼルビア戦ですが、現在開催の可否について検討」とコメント。決まり次第改めて発表するとしている。