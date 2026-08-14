







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの牧原大成選手は13日、本拠地・みずほPayPayドーム福岡で行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「6番・二塁」で先発出場。併殺とはならなかったものの、横っ飛びのファインプレーで失点を最小限に食い止めた。









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5回、無死一、三塁のピンチで打席には3番の安田尚憲選手を迎えた。ソフトバンク2番手の小林樹斗投手が投じた5球目の直球を捉えられ、鋭い打球が二遊間へ飛んだ。



しかし、牧原選手は横っ飛びで好捕。すぐさまグラブトスで遊撃手の庄子雄大選手へ送り、二塁を封殺した。











一塁への転送は間に合わず併殺崩れとなり、三塁走者の生還を許したものの、傷口を1点にとどめる好プレーとなった。



熊本・城北高から2010年育成ドラフト5位で入団した33歳。昨季はリーグトップの打率.304をマークし、育成出身選手として初めて首位打者のタイトルを獲得。ベストナインとゴールデングラブ賞にも輝き、チームの5年ぶり日本一に大きく貢献した。



今季も101試合で打率.294と安定した打撃を見せ、8月は11試合で打率.378・2本塁打・10打点と絶好調をキープしている。



試合は3-4でソフトバンクが敗れたが、リーグ優勝マジック「30」を掲げる首位の座は揺らいでいない。





















【動画】横っ飛びからグラブトス！牧原大成が魅せた美技がこちら

DAZNベースボールのXより













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この打球でアウトを奪うとは😲

牧原大成が横っ飛びのファインプレー



⚾️ソフトバンク×ロッテ

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【了】