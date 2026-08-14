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読売ジャイアンツの中山礼都選手は13日、本拠地・東京ドームで行われた阪神タイガース戦に「8番・右翼」で先発出場。昇格後初となる第1号先制2ランを放った。







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3回、無死一塁で迎えた第1打席。阪神先発の下村海翔投手が投じた4球目の直球を力強く捉えて、左中間スタンドに運んだ。



前日12日のファーム・埼玉西武ライオンズ戦でも本塁打を放っており、2日続けてのアーチとなった。



中京大中京高から2020年ドラフト3位で入団した24歳。鋭いスイングで痛烈な打球を放つ主軸候補で、昨季はシーズン途中から外野に挑戦して自己最多の103試合に出場し、キャリアハイとなる7本塁打をマークした。











今季は36試合の出場で打率.189と苦しんでいるが、ファームでは33試合で打率.293・4本塁打と結果を残してきた。この日は1本塁打2打点1四球と存在感を発揮。



試合は2-3で巨人が敗れたが、待望の一発で首位・阪神に食らいついた。























【動画】昇格即結果！中山礼都が左中間へ運んだ今季第1号先制2ランがこちら



DAZNベースボールのXより





待ち望んだ姿



昇格後すぐに結果を叩き出す

中山礼都 第1号先制ホームラン



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【了】