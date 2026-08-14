いきなりスタンドへ…！中日の”主軸打者”が復帰後即同点アーチ　右膝負傷乗…









中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの上林誠知選手は13日、本拠地・バンテリンドームナゴヤで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「3番・中堅」で先発出場。今季初打席で同点ソロホームランを放つ活躍を魅せた。







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初回、1点先制を許した2死走者なしで迎えた第1打席。DeNA先発の深沢鳳介投手が投じた6球目の直球を完璧に捉えて、右中間スタンドに叩き込んだ。さらに8回にも中前打を放ち、復帰戦をマルチ安打で飾った。



この日は異例の1日となった。午前中に同じバンテリンドームナゴヤで行われたファームのDeNA戦に出場し、昇格が決まると夜の一軍戦でいきなりスタメン起用。今季106試合目での合流となった。











仙台育英高から2013年ドラフト4位で福岡ソフトバンクホークスに入団した31歳。移籍2年目の昨季は134試合に出場して打率.270・17本塁打をマークし、リーグ2位の27盗塁を記録するなど走攻守で存在感を示していた。



しかし、今季は3月17日のソフトバンクとのオープン戦で、内野ゴロで一塁へ全力疾走した際に右膝を負傷。長いリハビリ生活を強いられ、ファームで17試合に出場して打率.250・2本塁打と調整を重ねてきた。



試合は1-5で中日が敗れたが、待望の主力復帰はチームにとって大きな朗報となった。























【動画】復帰戦でいきなりこのスイング！上林誠知が放った同点アーチがこちら

DAZNベースボールのXより













みんなが待ってた



帰ってきた男・上林誠知

今季初打席でいきなりの一発



⚾️中日×DeNA

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【了】