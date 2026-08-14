







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、右肘の負傷からの復帰を目指している。今季中に捕手として戻れない可能性も指摘されていたが、本人は手術を受けずに保存療法を続け、再びマスクをかぶることに意欲を示している。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。



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ラッシングは現在、右肘の尺側側副靱帯周辺の筋肉を強化することで回復を目指している。今季中に捕手として復帰できるかどうかは、今後始まる送球プログラムで肘がどのように反応するかによって決まる。



ドジャースはウィル・スミス捕手も負傷しているため、トレード期限にベン・ロートベット捕手とハンター・フェドゥシア捕手を獲得した。ラッシングが捕手として戻れなくても、打者として復帰する可能性は残されている。



ただし、打者専任で復帰した場合は出場機会が限られる可能性がある。大谷翔平選手が基本的に指名打者（DH）を務めるため、ラッシングは左の代打要員を中心に起用されるとみられる。



注目されるラッシングの今後についてミストレッタ氏は「彼はたとえ打者として復帰したとしても、今季は再び捕手としてプレーすることはないかもしれないと示唆されている。しかし、彼自身は今季中に再び捕手としてプレーする可能性を完全に否定しておらず、肘の手術については否定している」と言及した。













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